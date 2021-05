Tor Bella Monaca, Raggi: grazie a Carabinieri, Dda e Tribunale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appartenenti a organizzazione criminale. Sgominata piazza spaccio in via Camassei: profitti illeciti per oltre 220mila euro a settimana. Avanti #ATestaAlta”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Roma e Dda per operazione antidroga a Tor. Arrestate 21 persone appartenenti a organizzazione criminale. Sgominata piazza spaccio in via Camassei: profitti illeciti per oltre 220mila euro a settimana. Avanti #ATestaAlta”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appart… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop… - fattoquotidiano : Tor Bella Monaca, smantellata la piazza di spaccio: 300 carabinieri in azione, 51 persone arrestate - GiorgioAntonel1 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appartenent… - marcellone8 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appartenent… -