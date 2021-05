Tess Holliday confessa | «Ho un’anoressia nervosa E non mi vergogno a dirlo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 maggio 2021) Cinque anni fa la modella plus size Tess Holliday, paladina del movimento «body positivity», non aveva usato giri di parole, com’è nel suo stile, per descrivere se stessa dopo la nascita del secondo figlio: «Ero grassa prima, ho partorito un bambino sano e, indovinate un po’, sono ancora grassa. E mi sta bene. Non voglio perdere peso, ma lavorare per imparare ad amare il mio nuovo corpo».