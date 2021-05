Tennis: Atp Madrid, esordio vincente per Sinner (Di martedì 4 maggio 2021) Madrid, 4 mag. - (Adnkronos) - Jannik Sinner approda al 2° turno del Masters di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro), terzo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 18 del mondo e 14esima testa di serie, batte l'argentino Guido Pella, numero 55 Atp, che si ritira in svantaggio 6-2, 4-4 per un problema muscolare. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. - (Adnkronos) - Jannikapproda al 2° turno del Masters di(terra, montepremi 2.614.465 euro), terzo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 18 del mondo e 14esima testa di serie, batte l'argentino Guido Pella, numero 55 Atp, che si ritira in svantaggio 6-2, 4-4 per un problema muscolare.

