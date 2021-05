Returnal per PS5 riceve una nuova patch che introduce ulteriori crash anomali e bug (Di martedì 4 maggio 2021) Housemarque ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Returnal ma, sebbene le patch vengano solitamente implementate per aggiungere contenuti o risolvere problemi tecnici o di gioco, sembra che l'aggiornamento abbia fatto l'opposto, poiché sono emersi diversi report che affermano arresti anomali più frequenti e problemi tecnici. Finora sono emersi più thread nel subreddit del gioco per quanto riguarda crash più frequenti e il problema delle porte (che i giocatori speravano di risolvere con la patch). Un utente ha detto: "mi sono svegliato con la patch 1.003.001 e ora non riesco a giocare più di 10-15 minuti prima che riceva un bug che fa in modo che le porte non si aprano... è già successo 4 volte. Questa patch ha davvero rovinato il mio compleanno". Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) Housemarque ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento perma, sebbene levengano solitamente implementate per aggiungere contenuti o risolvere problemi tecnici o di gioco, sembra che l'aggiornamento abbia fatto l'opposto, poiché sono emersi diversi report che affermano arrestipiù frequenti e problemi tecnici. Finora sono emersi più thread nel subreddit del gioco per quanto riguardapiù frequenti e il problema delle porte (che i giocatori speravano di risolvere con la). Un utente ha detto: "mi sono svegliato con la1.003.001 e ora non riesco a giocare più di 10-15 minuti prima che riceva un bug che fa in modo che le porte non si aprano... è già successo 4 volte. Questaha davvero rovinato il mio compleanno". Leggi ...

