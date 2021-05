Raita menta e coriandolo | la ricetta light per un aperitivo in linea!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 maggio 2021) Laè un condimento tipico indiano a base di yogurt bianco e spezie. Comunemente viene realizzata con il cumino, ma in alcune versioni più ricercate, sono presenti anche frutta e verdura fresche stagione. Solitamente viene servita in ciotoline di terracotta per accompagnare carne, verdure e riso. Presentatelo ad una cena etnica in compagnia degli amici di sempre per stupirli con sapori inusuali, ne saranno entusiasti! Noi di Non Solo Riciclo vi proponiamo una variante, nata dall’unione di 2 diversi yogurt per garantirvi una densità perfetta e un sapore bilanciato, non troppo dolce, né troppo aspro. La nostra, inoltre, prevede l’utilizzo della, che conferisce un profumo e un gusto delizioso e ben si accompagna alle note agrumate del, uno degli altri ingredienti di ...