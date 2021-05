Qui Radio Colle | Quirinale irritato coi partiti | la riforma della magistratura tocca a loro

(Di martedì 4 maggio 2021) Dalle parti dela volte restano stupiti quando la mattina sfogliano i giornali. E a volte lo stupore rasenta la rassegnazione quando ilviene tirato in ballo a sproposito. Già, perché, di questi tempi, fior di commentatori non fanno altro che tentare di “mettere in mezzo” i piani altissimiRepubblica in una vicenda come quella riguardante il “caso Amara” e le sue “rivelazioni”, una faccenda peraltro ancora tutta da chiarire. C’è un punto, però, che vale la pena sottolineare, al di là delle indagini che faranno ilcorso: quando si dice che ilse ne rimane buono buono in silenzio senza far sentire la propria voce circa i gravissimi problemi riguardanti la, si commette un grossissimo (e grossolano) errore. Come fa notare chi ha avuto modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Qui Radio

Il Sole 24 ORE

... è un cosiddetto redazionale a carattere promozionale di unaromana,Sei. Nell'audio si ... "Sì, sì, io sonocerto sì", risponde Sileri. "Allora nuova Villa Claudia si trova in via ...Per fortuna però in entrambe le configurazioni sono presenti laFM ed il jack da 3,5mm . Il ... Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level di Realme ? Fateci sapere la vostra opinione...Qui ci sono operatori economici che non sanno più come fare per andare avanti, per mantenere le proprie famiglie. L’unico modo per andare avanti è quello di potere contare su un minimo di prospettiva.TRENTO. In quei giorni a cavallo fra aprile e maggio del 1945, nei lembi più settentrionali della penisola regna il caos. La ritirata tedesca è infatti una rotta non solo militare, ma anche ideologica ...