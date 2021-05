Per il prof. Galli (“Sacco”) con le varianti ci saranno più ospedalizzazioni tra i giovani. (Di martedì 4 maggio 2021) Il prof. Massimo Galli dell ospedale Sacco in occasione della presentazione dell’avvio del test epidemiologico sulla popolazione del Comune di Carpiano, 09 Giugno 2020. Ansa/Andrea Canali. “Avevo questi timori, ora ci sono due studi a confermarlo. Sarei stato un incosciente se avessi detto che c’è un’aumentata letalità e ospedalizzazione con la variante inglese, senza evidenze scientifiche”. Oggi queste evidenze ci sono e possiamo dirlo grazie ai due studi: quello dell’Eurosurveillance, la rivista scientifica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a cui hanno partecipato anche gli studiosi italiani dell’Istituto superiore di sanità, ma anche lo studio di Robert Challen dell’Università di Exter, pubblicato su British Medical Journal. Entrambe ci dicono che le tre varianti, in ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Il. Massimodell ospedalein occasione della presentazione dell’avvio del test epidemiologico sulla popolazione del Comune di Carpiano, 09 Giugno 2020. Ansa/Andrea Canali. “Avevo questi timori, ora ci sono due studi a confermarlo. Sarei stato un incosciente se avessi detto che c’è un’aumentata letalità e ospedalizzazione con la variante inglese, senza evidenze scientifiche”. Oggi queste evidenze ci sono e possiamo dirlo grazie ai due studi: quello dell’Eurosurveillance, la rivista scientifica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a cui hanno partecipato anche gli studiosi italiani dell’Istituto superiore di sanità, ma anche lo studio di Robert Challen dell’Università di Exter, pubblicato su British Medical Journal. Entrambe ci dicono che le tre, in ...

