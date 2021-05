Olimpia-Bayern Gara-5: 92-89, Milano alle Final Four: Tabellino e Highlights (Di martedì 4 maggio 2021) Vittoria con brivido, ma squadra trascinata da un grande Shields (34 punti). Ora il Barcellona Olimpia-Bayern: Tabellino e Highlights Olimpia-Bayern: Tabellino e Highlights Olimpia-Bayern – Tabellino e Highlights – L’Olimpia Milano ha la grande chance di tornare a disputare le Final Four di Eurolega dopo tantissimi anni di digiuno. Con il punteggio di 2-2, quelli con il Bayern Monaco saranno di fatto quaranta minuti che decideranno il valore di un’intera stagione. Una partita spareggio incredibile questa Gara-5, con tanto di brivido, perché dopo le prime due vittorie per ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) Vittoria con brivido, ma squadra trascinata da un grande Shields (34 punti). Ora il Barcellona– L’ha la grande chance di tornare a disputare ledi Eurolega dopo tantissimi anni di digiuno. Con il punteggio di 2-2, quelli con ilMonaco saranno di fatto quaranta minuti che decideranno il valore di un’intera stagione. Una partita spareggio incredibile questa-5, con tanto di brivido, perché dopo le prime due vittorie per ...

Eurosport_IT : ??? FINAL FOUR ??? Missione compiuta per l'Olimpia Milano: la compagine di coach Ettore Messina batte il Bayern Mo… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO! ?????? L'Olimpia Milano chiude la serie contro il Bayern Monaco con 34 punti di Shields e conq… - SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 92-89 LA SQUADRA DI COACH MESSINA VOLA ALLE FINAL FOUR LA SERIE FIN… - MiTomorrow : Nonostante il finale sofferto i bavaresi del Bayern sono battuti 92 a 89 dall'@OlimpiaMI1936 ? #Euroleague… - AleBono78 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO! ?????? L'Olimpia Milano chiude la serie contro il Bayern Monaco con 34 punti di Shields e conquista… -