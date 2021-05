Oggetti di luce: quando il design diventa arte (Di martedì 4 maggio 2021) Materiali primordiali, forme organiche e pure per le lampade firmate Emanuel Gargano Lasciatevi incantare dalla luce suggestiva delle lampade della nuova Emanuel Gargano Collection: una linea che evoca tutta la magia dell’artigianato e fa confluire al suo interno la natura e la cultura di Assisi, terra d’origine del designer e fonte principale d’ispirazione per la realizzazione di questo progetto. Più che lampade, le creazioni di Emanuel sono Oggetti di luce, frutto della sua visione architettonica e della sua esperienza progettuale, dove l’elemento luminoso ha sempre rivestito un ruolo funzionale e risolutivo nella modulazione dello spazio. Credo che nella storia sia buio, la storia va rischiarita dalla luce baluginante della memoria; per farlo ho quindi usato la luce ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Materiali primordiali, forme organiche e pure per le lampade firmate Emanuel Gargano Lasciatevi incantare dallasuggestiva delle lampade della nuova Emanuel Gargano Collection: una linea che evoca tutta la magia dell’artigianato e fa confluire al suo interno la natura e la cultura di Assisi, terra d’origine deler e fonte principale d’ispirazione per la realizzazione di questo progetto. Più che lampade, le creazioni di Emanuel sonodi, frutto della sua visione architettonica e della sua esperienza progettuale, dove l’elemento luminoso ha sempre rivestito un ruolo funzionale e risolutivo nella modulazione dello spazio. Credo che nella storia sia buio, la storia va rischiarita dallabaluginante della memoria; per farlo ho quindi usato la...

ClaudioSeganti1 : Mentre clandestini vendono alla luce del sole oggetti taroccati senza nessun divieto... - finessuhhh : RT @FURIOUSLATINAit: come anche i servizi di luce, acqua e gas, servizi funerari e oggetti elettronici come il computer. - magdvlene : RT @FURIOUSLATINAit: come anche i servizi di luce, acqua e gas, servizi funerari e oggetti elettronici come il computer. - silversxldier : RT @FURIOUSLATINAit: come anche i servizi di luce, acqua e gas, servizi funerari e oggetti elettronici come il computer. - FURIOUSLATINAit : come anche i servizi di luce, acqua e gas, servizi funerari e oggetti elettronici come il computer.… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggetti luce Niente trucchi Ci sono oggetti smarriti che provengono da autori che, fortunatamente, smarriti non sono più. Chiedigli un ... I morti fanno luce sui vivi, a Lance questo è chiaro. Portare un figlio al cimitero è come ...

Custode dell'opera di mio padre ... libere ormai dal colore, catturano ogni sfumatura di luce, le tele di suo padre alle pareti e due ... Destinato, racconta, a conservare non gli oggetti preziosi, ma quelli più amati o che hanno contato ...

La luce ultravioletta elimina SARS-CoV-2 in 1 minuto dagli oggetti sportivi HealthDesk all around work In occasione della prossima edizione del salone All Around Work, Bologna Congressi /All Around work con il patrocinio ADI ha bandito un concorso per invitare professionisti e stud ...

Star Wars: 10 oggetti che ogni fan di Guerre Stellari dovrebbe avere Dalla spada laser alla collezione di film fino al Millennium Falcon fatto di LEGO: ecco 10 oggetti imperdibili per ogni fan di Star Wars.

Ci sonosmarriti che provengono da autori che, fortunatamente, smarriti non sono più. Chiedigli un ... I morti fannosui vivi, a Lance questo è chiaro. Portare un figlio al cimitero è come ...... libere ormai dal colore, catturano ogni sfumatura di, le tele di suo padre alle pareti e due ... Destinato, racconta, a conservare non glipreziosi, ma quelli più amati o che hanno contato ...In occasione della prossima edizione del salone All Around Work, Bologna Congressi /All Around work con il patrocinio ADI ha bandito un concorso per invitare professionisti e stud ...Dalla spada laser alla collezione di film fino al Millennium Falcon fatto di LEGO: ecco 10 oggetti imperdibili per ogni fan di Star Wars.