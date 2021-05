Mourinho alla Roma: la risposta dei tifosi della Lazio (Di martedì 4 maggio 2021) José Mourinho è il nuovo tecnico della Roma ma i tifosi della Lazio non sono preoccupati: l’appello social e gli elogi a Inzaghi La giornata della Capitale è stata movimentata dalla notizia dell’arrivo di José Mourinho alla Roma a partire dalla prossima stagione. Tanto l’entusiasmo tra i tifosi giallorossi, mentre quelli biancocelesti hanno “risposto” elogiando ancor di più Inzaghi e facendo partire una vera e propria campagna social. «Che ce frega da Mourinho, abbiamo l’allenatore migliore del mondo», «Il mio mister è differente», «Che ce frega de Mourinho, noi c’avemo Inzaghi» alcuni dei commenti social. Gaia Lucariello, moglie ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Joséè il nuovo tecnicoma inon sono preoccupati: l’appello social e gli elogi a Inzaghi La giornataCapitale è stata movimentata dnotizia dell’arrivo di Joséa partire dprossima stagione. Tanto l’entusiasmo tra igiallorossi, mentre quelli biancocelesti hanno “risposto” elogiando ancor di più Inzaghi e facendo partire una vera e propria campagna social. «Che ce frega da, abbiamo l’allenatore migliore del mondo», «Il mio mister è differente», «Che ce frega de, noi c’avemo Inzaghi» alcuni dei commenti social. Gaia Lucariello, moglie ...

