Michelle Obama | ' Orgogliosa delle mie figlie'

(Di martedì 4 maggio 2021) 'Ora vedo i frutti del mio impegno con le mie, due giovani con grande curiosità che amano scoprire cose nuove quando viaggiano'., 57 anni, ex first lady d'America si racconta in ...

SimonTemplarTS : @SlawkoSala @Pawe68222664 Michelle Obama - Cosmopolitan_IT : Michelle Obama super proud di Malia e Sasha - MarikaSurace : @giudefilippi Eh, ma davvero: era la coppia più noiosa del mondo, se sei miliardario un paio di divorzi fanno alleg… - cokieze : Michelle obama~ - RambaldoMeland7 : Melinda è un trans, come Michelle Obama. Non era un 'matrimonio', solo gestione, di un 'patrimonio'. È tutto un te… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama

Vanity Fair Italia

'Ora vedo i frutti del mio impegno con le mie figlie, due giovani con grande curiosità che amano scoprire cose nuove quando viaggiano'., 57 anni, ex first lady d'America si racconta in esclusiva a 'Vanity Fair Spagna' e spiega il suo ruolo da mamma orgogliosa di Malia e Sasha, 22 e 19 anni. Avevano 10 e 7 anni quando ...Ora vedo i frutti dei miei sforzi con le mie figlie , due giovani con una grande curiosità che adorano scoprire cose nuove quando viaggiano"., 57 anni, in un'intervista all'edizione spagnola di Vanity Fair ha rivelato tutto il suo orgoglio di mamma di due: Malia e Sasha , 22 e 19 anni. Malia aveva 10 anni e Sasha ne aveva ..."Ora vedo i frutti del mio impegno con le mie figlie, due giovani con grande curiosità che amano scoprire cose nuove quando viaggiano". Michelle Obama, 57 anni, ex first lady d’America si racconta in ...Sono in tanti a sognare l'ingresso trionfale di Michelle Obama nello studio ovale con la corona di prima donna presidente degli Stati Uniti. Chissà cosa pensano di questi voli pindarici Malia e Sasha ...