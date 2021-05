Marco Vannini, i genitori portano i fiori sulla tomba del figlio dopo la sentenza: “Tragedia senza vincitori” (Di martedì 4 maggio 2021) Come avevano annunciato, i genitori di Marco Vannini hanno portato i fiori al figlio, presso il cimitero di Cerveteri, dopo la sentenza di Cassazione che ha ribadito le condanne a carico di Antonio Ciontoli, della moglie Maria Pezzillo e dei due figli Federico e Martina (quest’ultima allora fidanzata del 20enne, ucciso nella loro casa di Ladispoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015). I genitori di Marco Vannini portano i fiori sulla tomba del figlio Lo avevano promesso al loro unico figlio, e ora, dopo aver avuto una risposta dalla giustizia, Marina Conte e Valerio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Come avevano annunciato, idihanno portato ial, presso il cimitero di Cerveteri,ladi Cassazione che ha ribadito le condanne a carico di Antonio Ciontoli, della moglie Maria Pezzillo e dei due figli Federico e Martina (quest’ultima allora fidanzata del 20enne, ucciso nella loro casa di Ladispoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015). IdidelLo avevano promesso al loro unico, e ora,aver avuto una risposta dalla giustizia, Marina Conte e Valerio ...

