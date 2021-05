Manchester City-Psg 2-0, Guardiola è in finale di Champions League. Mahrez manda gli inglesi in Paradiso (Di martedì 4 maggio 2021) E’ il Manchester City la prima finalista di Champions League, la squadra di Guardiola adesso è la favorita per la vittoria, un’altra delusione per il Psg. Il club inglese si è confermato anche al ritorno (1-2 il risultato dell’andata) e ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista del gioco. Pochettino non ha schierato Mbappé, il francese out per un problema al polpaccio. Al suo posto Icardi, la partita dell’ex Inter non è stata all’altezza. Nei primi minuti abbaglio dell’arbitro che fischia un calcio di rigore per un tocco di spalla di Zinchenko, il direttore di gara viene richiamato al Var e cambia la decisione. Il Manchester City passa in vantaggio con Mahrez, nel secondo tempo è stato sempre l’ex Leicester a chiudere match e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) E’ illa prima finalista di, la squadra diadesso è la favorita per la vittoria, un’altra delusione per il Psg. Il club inglese si è confermato anche al ritorno (1-2 il risultato dell’andata) e ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista del gioco. Pochettino non ha schierato Mbappé, il francese out per un problema al polpaccio. Al suo posto Icardi, la partita dell’ex Inter non è stata all’altezza. Nei primi minuti abbaglio dell’arbitro che fischia un calcio di rigore per un tocco di spalla di Zinchenko, il direttore di gara viene richiamato al Var e cambia la decisione. Ilpassa in vantaggio con, nel secondo tempo è stato sempre l’ex Leicester a chiudere match e ...

