Madrid | Fognini avanti Derby con Berrettini aspettando Roma

(Di martedì 4 maggio 2021) Fabiosi impone sullo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 7 - 6 , 2 - 6, 6 - 3 e si qualifica per il secondo turno del torneo Masters 1000 disu terra rossa, dove affronterà ...

WeAreTennisITA : A Madrid #Fognini supera in tre set lo spagnolo #Taberner. 7-6, 2-6, 6-3 il risultato finale dopo oltre due ore di… - Benj44237036 : RT @KDPicks: ATP Madrid: Struff -125 Fritz -120 Auger-Aliassime -130 Khachanov +100 Norrie +175 Fognini +4 Fognini +230 - OA_Sport : Tanto azzurro, ma non solo, oggi, martedì 4 maggio, a Madrid - zazoomblog : Masters 1000 Madrid 2021: Matteo Berrettini contro Fabio Fognini il derby vale gli ottavi - #Masters #Madrid #2021… - Dj38g1 : RT @KDPicks: ATP Madrid: Struff -125 Fritz -120 Auger-Aliassime -130 Khachanov +100 Norrie +175 Fognini +4 Fognini +230 -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid Fognini

Fabiosi impone sullo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 7 - 6 , 2 - 6, 6 - 3 e si qualifica per il secondo turno del torneo Masters 1000 disu terra rossa, dove affronterà Matteo ...RISULTATI "MutuaOpen" ATP Masters 1000, Spagna 2 - 9 maggio, 2021 2.614.465 - terra ... (9) Roberto Bautista Agut (ESP) (8) Matteo Berrettini (ITA) bye Fabio(ITA) b. (q) Carlos ...Matteo Berrettini fa il suo esordio nel torneo Masters 1000 di Madrid direttamente dal secondo turno, come tutte le otto principali teste di serie ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLA DALLE 11.00 I precedenti fra i due - Il programma della sfida - La cronaca di Fognini-Taberner Buongiorno amici di OA Sport e ...