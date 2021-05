Libertà di stampa | il 73% delle giornaliste attaccate online

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’UNESCO ha annunciato che è la giornalista investigativa filippina Maria Ressa la vincitrice del Premio Guillermo Cano per lad’informazione. Premio che viene riconosciuto ai “campioni” delladisui media, in particolare a coloro che devono mettere a rischio la propria incolumità per svolgere il loro lavoro. Ressa ha rischiato la sua vita ogni giorno, mentre cercava di fare luce su alcuni fatti che coinvolgevano membri importanti del governo filippino e personaggi dell'economia e del mondo politico. E’ diventata bersaglio di feroci attacchi anonimi, tanto che, nel 2016, è arrivata a ricevere 90 messaggi d’odio al minuto, molti dei quali scanditi da parole sessiste e razziste. Ma la Ressa non è la sola a dover affrontare questa minaccia che corre sul filo e leggere le parole pesanti che ...