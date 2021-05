Lecce, ucciso a colpi d’arma da fuoco ex maresciallo dei carabinieri (Di martedì 4 maggio 2021) E’ un giallo l’omicidio di un maresciallo dei carabinieri collocato a riposo, ucciso a colpi d’arma da fuoco a Cupertino, in provincia di Lecce (Getty Images)Da poco, dallo scorso settembre, era stato collocato a riposo, in quanto riformato, il maresciallo dei carabinieri ucciso a colpi d’arma da fuoco a Copertino, in provincia di Lecce: è stato freddato, in circostanze non chiare, in contrada Tarantino. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma della Tenenza di Copertino e del Ros di Lecce. La vittima è stata raggiunta da almeno 7 colpi di pistola: quando sono arrivati sul luogo dell’agguato, gli operatori ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) E’ un giallo l’omicidio di undeicollocato a riposo,daa Cupertino, in provincia di(Getty Images)Da poco, dallo scorso settembre, era stato collocato a riposo, in quanto riformato, ildeidaa Copertino, in provincia di: è stato freddato, in circostanze non chiare, in contrada Tarantino. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma della Tenenza di Copertino e del Ros di. La vittima è stata raggiunta da almeno 7di pistola: quando sono arrivati sul luogo dell’agguato, gli operatori ...

Agenzia_Ansa : Ex maresciallo dei Carabinieri ucciso in provincia di Lecce - RaiNews : L'uomo è stato ucciso la scorsa notte da una persona incappucciata alla periferia di Copertino. Le indagini sono… - Affaritaliani : Lecce, ex maresciallo ucciso a colpi di pistola. Caccia all'uomo incappucciato - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Ex maresciallo dei Carabinieri ucciso in provincia di Lecce - GiornoeNotteNew : Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio – la Gazzetta del Mezzogiorno. COPERTINO (LECCE), 04 MAG –… -