Lazio | riecco Luiz Felipe | primo allenamento coi compagni

(Di martedì 4 maggio 2021)è pronto a rientrare in campo con la maglia della: la sua assenza in difesa si è fatta sentire Un’attesa che è durata tantissimo tempo, con continui e costanti e rinvii. Ora però il momento sembra essere finalmente arrivato:oggi dovrebbe fare il suo ritorno in gruppo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 CONDIZIONI – Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, in quel di Formello ora ci sarebbe ottimismo sulle condizioni del brasiliano. La parola d’ordine, dopo l’operazione, è stata senza alcun dubbio cautela. Ma ecco che oggi alle 11 il centrale verdeoro dovrebbe allenarsi con il resto dei. In questi giorni Inzaghi valuterà il suo stato di forma, con in testa un obiettivo: la convocazione ...

laziofans : Lazio, Formello: domani la ripresa, riecco Acerbi e Luiz Felipe spera…: Lunedì di riposo per la Lazio dopo la vitto… - SilvestriP : Riecco il #Totocalcio: la storica schedina strizza l'occhio alle scommesse #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio… - laziokuwait : RT @pasqualinipatri: Il Tempo | Lazio, riecco Giacomelli - laziopress : Il Tempo | Lazio, riecco Giacomelli - pasqualinipatri : Il Tempo | Lazio, riecco Giacomelli -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio riecco

Calcio News 24

3 Al Milan serviva questa vittoria, ma soprattutto questa partita, piena di gioco e di occasioni. Le due sconfitte consecutive con Sassuolo epotevano lasciare una striscia di veleni in casa rossonera e invece questi 90 minuti hanno cancellato molte paure. Il Milan che ha battuto il Benevento, squadra viva e pronta alla volata finale ......] di Gianni Barbacetto Metti una sera in tv? Dal caso Genovese a Ciro,il duo Giletti - ..., Regione vs Roma Rifiuti: Zingaretti commissaria, Raggi va al Tar Lunedì mattina la Regione, ...Affinché l'obiettivo tanto agognato venga realizzato, Inzaghi dovrà spremere e coinvolgere tutte le risorse in sua dote. In questo senso, a fortuna sembra sorridergli: secondo l'edizione odierna del C ...Luiz Felipe è pronto a rientrare in campo con la maglia della Lazio: la sua assenza in difesa si è fatta sentire Un’attesa che è durata tantissimo tempo, con continui e costanti e rinvii. Ora però il ...