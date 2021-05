giornaleradiofm : Israele: scaduto mandato, Netanyahu non forma governo: (ANSA) - TEL AVIV, 05 MAG - Il premier Benyamin Netanyahu no… - gierrenne : Possibile nuovo mandato a Lapid -

Ultime Notizie dalla rete : Israele scaduto

Agenzia ANSA

Il premier Benyamin Netanyahu non ha assolto al mandato affidatogli del presidente Reuven Rivlin di formare il nuovo governo. E'alle 24 (ora locale) il termine di 28 giorni previsti per comporre un nuovo esecutivo: in questo lasso di tempo Netanyahu non ha messo insieme la maggioranza necessaria di 61 seggi su 120 alla ...... che la Repubblica Islamica considera un "atto di sabotaggio" da imputare a. Secondo l'... "verrà prorogato l'accordo di cooperazione della durata di dieci anni tra Russia e Iran,di ...Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non è riuscito a portare a termine il mandato affidatogli del presidente Reuven ...Il premier Benyamin Netanyahu non ha assolto al mandato affidatogli del presidente Reuven Rivlin di formare il nuovo governo. (ANSA) ...