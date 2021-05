“Ho sbagliato” Fedez | è ancora polemica | al rapper arrivano accuse precise Cosa sta succedendo

(Di martedì 4 maggio 2021) Ed eccoci di nuovo qua a parlare di. Stavolta, però, non si tratta di un suo nuovo singolo o attività imprenditoriale. Tanto meno di una di quelle scene provenienti da casa Ferragnez che ottengono di media trilioni di mi piace e commenti. Questa voltaprova a fare chiarezza dopo il polverone provocato dalle dichiarazioni rilasciate sul palco del concertone del Primo Maggio. Come tutti ormai sanno il cantante se l’è presa con alcuni consiglieri leghisti colpevoli di frasi irripetibili sugli omosessuali. Facendo nomi e cognomi.vietata, vietatissima da chi ha permesso adi parlare, ovvero la Rai. Al di là dellacon la rete pubblica, però, il punto è che lo stessoè stato a sua volta accusato di aver scritto frasi omofobe nel testo di una sua canzone, ...

VittorioSgarbi : Fedez e le frasi contro gli omosessuali: «Ho sbagliato: anni fa ero più ignorante». Poi, però, ha capito che poteva… - Corriere : Fedez si scusa per i testi delle canzoni contro i gay: “Ho sbagliato, anni fa ero più ignorante” - Corriere : Fedez si scusa per i testi delle canzoni contro i gay: “Ho sbagliato, anni fa ero più i... - GianniRoberto1 : Fedez e le frasi contro gli omosessuali: «Ho sbagliato: anni fa ero più ignorante». Poi, però, ha capito che poteva… - mariocomella : RT @VittorioSgarbi: Fedez e le frasi contro gli omosessuali: «Ho sbagliato: anni fa ero più ignorante». Poi, però, ha capito che poteva ven… -

Ultime Notizie dalla rete : sbagliato Fedez

... il discorso dominante pare essere la Rai: ' Certo - spiega Freccero - perchéarriva e in ... è intervenuto sul calcio, ha voluto fare il politico alla Boris Johnson e ha. E sa perché? ...Giulio Tremonti/ "dare tutte le colpe alla burocrazia, la politica..." Nelle ultime ore è ... Massimo Cacciari/ "? Nessuna censura, solo stupidaggini Rai" VINCENZO AMENDOLA: 'LE PRIORITÀ ...Scuse di Fedez o mai più in Rai: sarebbe questa la posizione assunta dalla rete dopo la vicenda del Concertone del Primo Maggio e ciò che ad essa è seguito.Fedez risponde alle critiche della Lega spiegando il significato dei suoi testi accusati di omofobia e ammettendo di aver scritto alcune frasi anche per ignoranza. Fedez, sotto attacco per presunti te ...