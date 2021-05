Giunta a Trapani la nave Sea Watch 4 | a bordo 455 migranti

(Di martedì 4 maggio 2021) commenta LaSea4 è arrivata nel porto dicon 455. Si tratta di uomini, donne e bambini tratti in salvo in sei distinte operazioni in mare operate dalla Ong tedesca ...

Per questo nella mozione presentata chiediamo che il sindaco e la giunta intraprendano finalmente ...Comunista " Pisa Possibile Gabriele Amore " capogruppo Movimento 5 Stelle Matteo" ...La nave Sea Watch 4 è arrivata nel porto di Trapani con 455 migranti a bordo. Si tratta di uomini, donne e bambini tratti in salvo in sei distinte operazioni in mare operate dalla Ong tedesca al largo ...Presso la Sala Sodano di Palazzo D'Alì si è tenuto il tavolo tecnico dedicato al settore della ristorazione convocato dal sindaco di Trapani Giacomo ...