Fedez che doma il cavallo della Rai | il murales a Roma

"Non è la Rai", la nuova opera dell'artista Harry Greb, è spuntata questa mattina in via Podgora, a due passi da viale Mazzini, dove si trova la storica sede della Rai. Il protagonista è Fedez, che si trova in groppa al cavallo Morente, opera dello scultore Francesco Messina che si trova esposto all'ingresso della sede principale della Rai, in viale Mazzini 14. Nell'opera di Greb invece Fedez è ritratto come un cavaliere di altri tempi ma con le scarpe Nike ai piedi (per fortuna niente cappellino, altrimenti la Lega si sarebbe arrabbiata). L'agenzia di stampa Dire scrive che Fedez sembra domarlo con le sue parole che scandisce attraverso un microfono rosso. Sul fianco del cavallo si leggono scritte come 'Censura tv pubblica + bugie

