Famosa VIP positiva al virus: fa testamento (Di martedì 4 maggio 2021) Dichiarazioni che fanno venire la pelle d’oca, positivo anche il figlio di 3 anni. C’é chi ne ha sentito parlare, chi ha visto morire persone care. E poi c’è chi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Dichiarazioni che fanno venire la pelle d’oca, positivo anche il figlio di 3 anni. C’é chi ne ha sentito parlare, chi ha visto morire persone care. E poi c’è chi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

NuNuZ_00 : @VEventuali Greta proprio non c'entra, non è un VIP che ha colto la palla al balzo per sposare una causa ma una per… - gustatore : Diletta si è trombata mezzo impero Austro ungarico ma come lei credo l'abbiano fatto tutti i vip under 30 maschi e… - Marci_Para10 : Il problema del #gfvip è che dentro non ci vanno vip, ma mezzi vip, amici di, e starlettine. #Isola poi vabbè, dovr… - ssoselftisfied : Non mi ritrovo molto nelle risposte che hanno dato Elena e Giuseppe sull'amore, forse perchè non sono famosa e non… -