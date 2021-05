Donatella Rettore: ha figli? Chi sono? (Di martedì 4 maggio 2021) Donatella Rettore è una cantante italiana di enorme successo che piace molto al pubblico. Lei è un’icona della musica italiana e ha contribuito a fare la storia della canzone italiana. Questa sera, martedì 4 maggio, Donetella Rettore sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione italiana per l’Autismo. Donatella Rettore ha figli? Donatella Rettore non ha figlia, ha tanto desiderato averne ed infatti ad un certo punto lei e suo marito Claudio si sono sposati nella speranza di adottare un figlio. Il Tribunale però non ha riconosciuto alla coppia la risposta sperata e ... Leggi su puglia24news (Di martedì 4 maggio 2021)è una cantante italiana di enorme successo che piace molto al pubblico. Lei è un’icona della musica italiana e ha contribuito a fare la storia della canzone italiana. Questa sera, martedì 4 maggio, Donetellasarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione italiana per l’Autismo.hanon haa, ha tanto desiderato averne ed infatti ad un certo punto lei e suo marito Claudio sisposati nella speranza di adottare uno. Il Tribunale però non ha riconosciuto alla coppia la risposta sperata e ...

