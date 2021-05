Detto Fatto, Gianpaolo Gambi si commuove: “Ho avuto paura per Bianca” (Di martedì 4 maggio 2021) Bianca Guaccero è tornata in studio a Detto Fatto e Gianpaolo Gambi si è commosso perchè ha avuto davvero tanta paura per lei. Bianca Guaccero, all’inizio del mese di aprile,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021)Guaccero è tornata in studio asi è commosso perchè hadavvero tantaper lei.Guaccero, all’inizio del mese di aprile,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

insopportabile : Ognuno di noi ha fatto e detto cose che nel tempo gli provocano imbarazzo e che oggi non rifarebbe mai. Si chiama c… - fattoquotidiano : De Luca: “Fedez? Non so cosa abbia fatto o detto ma Dio lo benedica. Se è contro la Lega, è un benemerito” - fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - masqliddo : @ZonaInter_it Penso che non avendo scelto Milan e Juve non gli si possa dire nulla. Non dimenticherò il fatto che n… - ancoraverso_te : @adestrainalto No ma poi tutte queste notifiche insieme a me fanno prendere un'ansia assurda ahaha, poi io sono una… -