Dennis Schroder: fuori due settimane (Di martedì 4 maggio 2021) Brutte notizie per i Los Angeles Lakers che, oltre a perdere di nuovo Lebron James per il riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia destra che lo aveva lasciato fuori oltre un nese, dovranno rinunciare per almeno due settimane a Denni Schroder per il protocollo anti-Covid. Dennis Schroder: il tedesco giocherà i playoff? Sarà una corsa contro il tempo per la guardia tedesca che ha già dovuto saltare i match contro i Raptors e i Nuggets. Era già accaduto a febbraio quando, sempre a causa del Coronavirus, rimase fuori per quattro gare, ma ora la sua assenza potrebbe farsi più pesante in vista del finale di stagione. La franchigia californiana, che ha ritrovato la vittoria contro i Denver dopo tre sconfitte consecutive, sperava di poter giocare le ultime partite della reagular ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Brutte notizie per i Los Angeles Lakers che, oltre a perdere di nuovo Lebron James per il riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia destra che lo aveva lasciatooltre un nese, dovranno rinunciare per almeno duea Denniper il protocollo anti-Covid.: il tedesco giocherà i playoff? Sarà una corsa contro il tempo per la guardia tedesca che ha già dovuto saltare i match contro i Raptors e i Nuggets. Era già accaduto a febbraio quando, sempre a causa del Coronavirus, rimaseper quattro gare, ma ora la sua assenza potrebbe farsi più pesante in vista del finale di stagione. La franchigia californiana, che ha ritrovato la vittoria contro i Denver dopo tre sconfitte consecutive, sperava di poter giocare le ultime partite della reagular ...

zazoomblog : Dennis Schroder: fuori due settimane - #Dennis #Schroder: #fuori #settimane - sportli26181512 : NBA, Los Angeles Lakers, brutte notizie: Dennis Schröder fuori per 2 settimane: Fermato dal protocollo anti-COVID,… - infoitsport : I Lakers perdono Dennis Schroder per il protocollo anti-covid, out 10-14 giorni - BasketUniverso : NBA - LeBron James e Dennis Schroder sono gli unici Lakers non vaccinati - SportandoIT : Dennis Schröder: “Io, e credo LeBron James, siamo gli unici due dei Lakers non vaccinati” -