Dayane Mello è single oppure no? Arriva la risposta dopo il gossip con Balotelli

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 4 maggio 2021) Come procede la vita sentimentale di? Nonostante delle “mezze” dichiarazioni e qualche avvistamento social (e non), la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha recentemente chiarito di essereno?lasu Instagram, oltre a specificare il suo attuale stato sentimentale, ha anche svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.