Covid | Moratti | ' Per ora in Lombardia non è stata sequenziata la variante indiana'

(Di martedì 4 maggio 2021) 'In, a oggi, non èancoraalcunadel- 19'. Lo ha affermato oggi la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, ...

'In Lombardia, a oggi, non è stata ancora sequenziata alcuna variante indiana del- 19'. Lo ha affermato oggi la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, rispondendo a un'interrogazione durante il Consiglio regionale. Gli ospedali tornano a ...SARDEGNA Sono 104 nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si contano ... Letizia, assicura che la Lombardia sarà la prima regione a raggiungere l 'immunita' di ...Palmanova, 4 mag - Enrico Moratti, direttore della Soc dipartimento delle dipendenze dell'Asufc, è stato designato fra gli otto rappresentanti al Tavolo tecnico nazionale sulle dipendenze.Lo ...Nessun caso di variante indiana rilevato, al momento, in Lombardia. Ormai la quasi totalità dei casi è di quella inglese ...