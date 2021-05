"Coi vaccini più esposti a varianti Il nemico è il sistema immunitario" (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho avuto oltre 600 pazienti Covid: il più piccolo aveva 30 mesi, il più anziano quasi 100 anni. Li curo a domicilio. E posso dire una cosa con un certo margine di certezza: che se l’anno scorso per la cascata infiammatoria (tempesta di citochine) ci volevano 14 giorni, adesso in alcuni ne possono bastare 3". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho avuto oltre 600 pazienti Covid: il più piccolo aveva 30 mesi, il più anziano quasi 100 anni. Li curo a domicilio. E posso dire una cosa con un certo margine di certezza: che se l’anno scorso per la cascata infiammatoria (tempesta di citochine) ci volevano 14 giorni, adesso in alcuni ne possono bastare 3". Segui su affaritaliani.it

BiwiMobu : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… - krudesky : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… - robepere : Hanno già scritto: Ecco Bill Gates ha creato il Covid in laboratorio coi pipistrelli cinesi per poi vendere i suoi… - GiorgioAntonel1 : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… - Daviderel4 : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… -