fisco24_info : Campari: vendite del trimestre +12,1%, raddoppia l'utile lordo: Lancia divisione Rare per i brand alcolici di lusso - InvestingItalia : Campari, vendite trim1 salgono del 17,9% grazie a mercati più off-premise - - ItaliaOggi : Campari, nel primo trimestre vendite nette a quasi 400 milioni (+18%) -

Ultime Notizie dalla rete : Campari vendite

Ledinel primo trimestre sono state pari a 397,9 milioni (+10,5% su base totale, o +17,9% a livello organico). Se confrontate con il primo trimestre 2019, che rappresenta la base di ...Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,83%. A fare da assist al titolo ...nette pari a 397,9 milioni, con una variazione organica pari al +17,9% (o +...ROMA (Reuters) - Campari ha chiuso il primo trimestre 2021 con vendite nette pari a 397,9 milioni di euro, in crescita organica del 17,9% su anno, e un utile di gruppo prima delle imposte a 64,8 mln, ...Utile e ricavi in forte crescita nel primo trimestre 2021 per il gruppo Campari, rispettivamente a 64 e 397 milioni di euro. L'ad annuncia il lancio di Rare, un segmento per gli spirit di alta gamma ...