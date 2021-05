ASSITECA acquista la Ing. G. Bassi & C. per 5 milioni di euro (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – ASSITECA, gruppo italiano attivo nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo (quotato all’AIM di Borsa Italiana), ha perfezionato in data odierna il contratto per l’acquisto del 100% delle azioni della Ing. G. Bassi & C. S.p.A (IGB). Costituita a Firenze nel 1992, al 31 dicembre 2020 IGB ha registrato ricavi per 1,4 milioni di euro e un EBITDA di 0,64 milioni di euro. Il prezzo dell’operazione, finanziato interamente con mezzi propri e soggetto ad aggiustamento, è pari a circa 5 milioni di euro e verrà corrisposto per 4,4 milioni di euro alla girata delle azioni, con conguaglio a 12 mesi. “L’operazione dà vita a una realtà in Toscana con un giro di affari pari a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –, gruppo italiano attivo nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo (quotato all’AIM di Borsa Italiana), ha perfezionato in data odierna il contratto per l’acquisto del 100% delle azioni della Ing. G.; C. S.p.A (IGB). Costituita a Firenze nel 1992, al 31 dicembre 2020 IGB ha registrato ricavi per 1,4die un EBITDA di 0,64di. Il prezzo dell’operazione, finanziato interamente con mezzi propri e soggetto ad aggiustamento, è pari a circa 5die verrà corrisposto per 4,4dialla girata delle azioni, con conguaglio a 12 mesi. “L’operazione dà vita a una realtà in Toscana con un giro di affari pari a ...

