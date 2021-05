Asl Rm 5: ospedale Subiaco, prosegue progetto alta tecnologia (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – prosegue il progetto di rinnovamento tecnologico della Asl Roma 5 che ha gia’ visto la sostituzione delle TAC a Tivoli e Palestrina. Il 17 maggio si chiudono le offerte per la gara per l’acquisto della Tac destinata all’ospedale Angelucci di Subiaco, a seguire i necessari tempi tecnici per l’installazione. Lo scrive in una nota l’Asl Roma 5. Il progetto alta tecnologia si concludera’ con l’acquisto di una nuova TAC per Colleferro. Previsto in 30 giorni il termine dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Angelucci di Subiaco. Tali ambienti verranno completati in tutte le opere edili, impianti elettrici ed impianti idrici, trattamento aria e climatizzazione. I lavori sono stati predisposti per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma –ildi rinnovamento tecnologico della Asl Roma 5 che ha gia’ visto la sostituzione delle TAC a Tivoli e Palestrina. Il 17 maggio si chiudono le offerte per la gara per l’acquisto della Tac destinata all’Angelucci di, a seguire i necessari tempi tecnici per l’installazione. Lo scrive in una nota l’Asl Roma 5. Ilsi concludera’ con l’acquisto di una nuova TAC per Colleferro. Previsto in 30 giorni il termine dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso dell’Angelucci di. Tali ambienti verranno completati in tutte le opere edili, impianti elettrici ed impianti idrici, trattamento aria e climatizzazione. I lavori sono stati predisposti per ...

