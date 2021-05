Vaccini, De Luca: “Nel fine settimana finiamo dosi a Capri” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel fine settimana arriviamo a terminare la vaccinazione di a Capri, sarà un altro momento di grande promozione del turismo campano e italiano, dopo un’altra settimana saremo pronti a Ischia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca facendo il punto sulle vaccinazioni delle isole dopo aver completato Procida. “Presentiamo – ha aggiunto – tutto il comparto turistico-alberghiero in maniera tranquilla. Proseguiremo ovviamente con le costiere sorrentina, amalfitana, il litorale domitio, i campi flegrei. Faremo come annunciato, daremo priorità al comparto turistico alberghiero per evitare di perdere milioni di turisti” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nelarriviamo a terminare la vaccinazione di a, sarà un altro momento di grande promozione del turismo campano e italiano, dopo un’altrasaremo pronti a Ischia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Defacendo il punto sulle vaccinazioni delle isole dopo aver completato Procida. “Presentiamo – ha aggiunto – tutto il comparto turistico-alberghiero in maniera tranquilla. Proseguiremo ovviamente con le costiere sorrentina, amalfitana, il litorale domitio, i campi flegrei. Faremo come annunciato, daremo priorità al comparto turistico alberghiero per evitare di perdere milioni di turisti” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

