Usciamo | a riveder le stelle

(Di lunedì 3 maggio 2021) Lo spazio outdoor è una zona di confine tra architettura e progettazione del paesaggio. L’arrivo della bella stagione e il desiderio troppo a lungo trattenuto di socialità hanno fatto scattare la voglia di riappropriarsi degli spazi esterni come giardini privati, balconi, terrazzi e patii. Ma dal punto di vista del design, l’arredo outdoor impone una transizione armoniosa fra abitazione e scenario circostante. Mai come adesso, infatti, giardini e terrazzi sono diventati spazi da vivere, rendendo il confine tra indoor e outdoor sempre più sfumato: aree di lavoro e di studio, zone pranzo e spazi per il relax si sono spostati alla luce del sole, integrandosi con il verde domestico. In quest’ottica è fondamentale disegnare l’outdoor con un progetto su misura in base a spazi ed esigenze, ma ispirato dalle caratteristiche peculiari dell’abitazione e – soprattutto – concordante con la ...