TIM, nasce la prima centrale interamente cablata in Fibra (Di lunedì 3 maggio 2021) Un nuova fase del processo di digitalizzazione dell’Italia, promossa da TIM. A sette chilometri da Trento, nella frazione di Mattarello, nasce la prima centrale a livello nazionale interamente cablata in Fibra, con tecnologia Fiber to the home. TIM (Adobe Stock)Nelle linee FTTH l’intera distanza tra la centrale dell’operatore telefonico e l’abitazione del cliente è coperta da cavi in Fibra ottica, una tecnologia che permette di sfruttare al meglio i vantaggi della rete a banda larga. TIM, l’esperimento di Mattarello. “La digitalizzazione del Trentino è una priorità” Cellulare collegato in Fibra (Adobe Stock)La centrale di Mattarello è figlia dell’accordo per la cooperazione digitale fra Maurizio ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Un nuova fase del processo di digitalizzazione dell’Italia, promossa da TIM. A sette chilometri da Trento, nella frazione di Mattarello,laa livello nazionalein, con tecnologia Fiber to the home. TIM (Adobe Stock)Nelle linee FTTH l’intera distanza tra ladell’operatore telefonico e l’abitazione del cliente è coperta da cavi inottica, una tecnologia che permette di sfruttare al meglio i vantaggi della rete a banda larga. TIM, l’esperimento di Mattarello. “La digitalizzazione del Trentino è una priorità” Cellulare collegato in(Adobe Stock)Ladi Mattarello è figlia dell’accordo per la cooperazione digitale fra Maurizio ...

SimoneSore : RT @timbusiness: Nasce '#IoT Challenge', call di @OlivettiOnline e @timwcap, supportate da @MindTheBridge, per trovare le migliori realtà I… - SimonaSalsi9 : RT @timbusiness: Nasce '#IoT Challenge', call di @OlivettiOnline e @timwcap, supportate da @MindTheBridge, per trovare le migliori realtà I… - gdt62 : RT @timbusiness: Nasce '#IoT Challenge', call di @OlivettiOnline e @timwcap, supportate da @MindTheBridge, per trovare le migliori realtà I… - NataleNobile : RT @timbusiness: Nasce '#IoT Challenge', call di @OlivettiOnline e @timwcap, supportate da @MindTheBridge, per trovare le migliori realtà I… - MindTheBridge : RT @timbusiness: Nasce '#IoT Challenge', call di @OlivettiOnline e @timwcap, supportate da @MindTheBridge, per trovare le migliori realtà I… -