Sei un piccolo ristoratore? Ti vaccina Burger King (Di lunedì 3 maggio 2021) Burger King® Restaurants Italia aderisce alla campagna di vaccinazione aziendale proposta dalle autorità e metterà a disposizione le proprie strutture e il personale medico sanitario necessario per vaccinare contro il COVID 19 le 4000 persone che lavorano in tutta Italia. E già questo ci sembra un’ottima notizia. Ma quello che ci ha più colpito, del comunicato stampa inviato, è che non si limiterà a questo. L’azienda, consapevole del grave impatto economico della pandemia sul settore della ristorazione e dell’oggettiva difficoltà di molti operatori nell’aderire da soli alla campagna vaccinale, si è impegnata ad organizzare gratuitamente la stessa opportunità per altri 4000 piccoli ristoratori italiani. Chi può aderire e come? Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Sushi, Kebab etc operanti sul ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 maggio 2021)® Restaurants Italia aderisce alla campagna dizione aziendale proposta dalle autorità e metterà a disposizione le proprie strutture e il personale medico sanitario necessario perre contro il COVID 19 le 4000 persone che lavorano in tutta Italia. E già questo ci sembra un’ottima notizia. Ma quello che ci ha più colpito, del comunicato stampa inviato, è che non si limiterà a questo. L’azienda, consapevole del grave impatto economico della pandemia sul settore della ristorazione e dell’oggettiva difficoltà di molti operatori nell’aderire da soli alla campagnale, si è impegnata ad organizzare gratuitamente la stessa opportunità per altri 4000 piccoli ristoratori italiani. Chi può aderire e come? Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Sushi, Kebab etc operanti sul ...

TizianoFerro : Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non… - woominbsafety : RT @_kdramaxkpop_: Piccolo orsetto, spero tu stia bene e sia tutto okay, per favore rimettiti in sesto con quella forza e voglia di fare ch… - _kdramaxkpop_ : Piccolo orsetto, spero tu stia bene e sia tutto okay, per favore rimettiti in sesto con quella forza e voglia di fa… - liamessence : RT @BLU3XLP: Sei proprio piccolo piccolo piccolo - SHOOGASBOOTY : RT @giugy_a: Riprenditi presto piccolo grande leader, noi monbebe saremo qui ad aspettarti. La tua salute è la cosa più importante in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei piccolo Sei un piccolo ristoratore? Ti vaccina Burger King Colgo l'occasione per invitare gli altri grandi player della ristorazione a seguire questo nostro piccolo grande esempio: solo così potremo dare un contributo incisivo e concreto alla ripresa rapida ...

Amici, imprevisto in studio: Lorella Boccia non ce la fa, costretta a lasciare il programma ' Amici ' è senz'altro uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. La conduttrice Maria De ... " Tu sei stata la prima a credere in me ", ha infatti detto la Boccia rivolgendosi alla conduttrice ...

Teatro: Piccolo a Milano riapre domani dopo sei mesi ANSA Nuova Europa Rovigo, volontari WWF per il fratino Nel weekend del primo maggio appena trascorso, i volontari del WWF Provinciale di Rovigo si sono adoperati per monitorare e salvaguardare dal disturbo umano quattro coppie di fratino, piccolo uccello ...

Economia circolare. A disposizione delle Micro e Piccole imprese lombarde 3.621.000 euro Bando di sostegno alle MPMI per l’innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia – Edizione 2021 ...

Colgo l'occasione per invitare gli altri grandi player della ristorazione a seguire questo nostrogrande esempio: solo così potremo dare un contributo incisivo e concreto alla ripresa rapida ...' Amici ' è senz'altro uno dei programmi più seguiti delschermo. La conduttrice Maria De ... " Tustata la prima a credere in me ", ha infatti detto la Boccia rivolgendosi alla conduttrice ...Nel weekend del primo maggio appena trascorso, i volontari del WWF Provinciale di Rovigo si sono adoperati per monitorare e salvaguardare dal disturbo umano quattro coppie di fratino, piccolo uccello ...Bando di sostegno alle MPMI per l’innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia – Edizione 2021 ...