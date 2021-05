Rosalinda Cannavò criticata per il suo aspetto fisico | ecco la sua risposta

Leggi su chedonna

(Di lunedì 3 maggio 2021)al secolo Adua Del Vesco ha recentemente subito bodyshaming e critiche per il suola sua reazione.alias Adua Del Vesco dice basta a quei “leoni da tastiera” che non fanno altro che criticare ogni cosa, ognidella vita di ognuno di noi. In particolare gli haters si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it