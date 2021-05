Quando Wojtyla disse | “Attenti al liberismo”

Leggi su agi

(Di lunedì 3 maggio 2021) AGI – Trent'anni fa un uomo cui sarebbe stato tributato voce populi il titolo di Grande mise in guardia: il profitto fine a se stesso è pericoloso, il capitalismo senz'anima porta al disastro. Non aveva doti profetiche, probabilmente, quel Giovanni Paolo II elevato più tardi alla gloria degli altari. Semplicemente aveva fatto l'operaio, e così come riteneva il comunismo un errore – prima di tutti gli altri - antropologico, considerava ilsì espressione della libertà dell'individuo, ma anche potenziale negazione della persona umana. Dice: che differenza c'è tra individuo e persona? C'è, e la Chiesa da sempre (o almeno da più di un secolo) si sgola per spiegarlo. L'individuo è la monade autoaffermativa dell'ego, la persona l'insieme di tutto: es ego superego, anima, emozioni, affetti, diritti, paure, doveri, comunità, socialità, aspirazioni amori e tutto ciò ...