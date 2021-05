Proxima | la recensione | Eva Green astronauta ambiziosa con il desiderio di restare una buona madre

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 maggio 2021) Grazie all'uscita del blu-ray Koch Media, abbiamo potuto apprezzare il film di Alice Winocour su un'divisa tra il duro addestramento per la missione spaziale e la dolorosa separazione dalla figlia. L'altro lato dei viaggi spaziali, quello non spettacolare, ma umano, intriso di fatica, sudore, dubbi e affetti familiari. Come vedremo in questadi, film che abbiamo potuto ammirare grazie alla recente e preziosa uscita in blu-ray targata Koch Media, siamo lieti di aver avuto a che fare con un'opera che sullo sfondo di spazio e astronavi, in realtà parla di sentimenti molto terra terra., diretto da Alice Winocour e presentata al Toronto International Film Festival del 2019, comprende tra l'altro un cast di tutto riguardo, a partire dalla protagonista Eva ...