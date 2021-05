Prima la rapina poi il banco, il messaggio della preside del 16enne: “Porte aperte per i problemi degli studenti” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Come se nulla fosse, l’aver preso posto tra i banchi dopo aver rapinato una farmacia, nella testa del 16enne fermato a Cava de’ Tirreni, deve essere parsa cosa normale. Prima col volto coperto e armato di coltello a minacciare una dottoressa per farsi dare l’incasso, poi tranquillamente tra i banchi, insieme ai compagni di classe, “armato” di libri, penne e quaderni. Non è stato difficile per la Polizia rintracciare il giovane, non dopo aver visto le immagini dei video di sorveglianza dell’esercizio commerciale. Un salto all’Istituto Superiore della Corte-Vanvitelli e il 16enne era lì nel nella propria aula, al suo posto. Immediatamente identificato, le Forze dell’Ordine hanno trasmesso l’informativa alla Procura della repubblica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Come se nulla fosse, l’aver preso posto tra i banchi dopo averto una farmacia, nella testa delfermato a Cava de’ Tirreni, deve essere parsa cosa normale.col volto coperto e armato di coltello a minacciare una dottoressa per farsi dare l’incasso, poi tranquillamente tra i banchi, insieme ai compagni di classe, “armato” di libri, penne e quaderni. Non è stato difficile per la Polizia rintracciare il giovane, non dopo aver visto le immagini dei video di sorveglianza dell’esercizio commerciale. Un salto all’Istituto SuperioreCorte-Vanvitelli e ilera lì nel nella propria aula, al suo posto. Immediatamente identificato, le Forze dell’Ordine hanno trasmesso l’informativa alla Procurarepubblica ...

