Pordenone-Salernitana martedì 4 maggio | ore 14 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 3 maggio 2021) Trentaseiesimo turno di Serie B e ladi Castori va a caccia di punti sul campo di un pericolante. Per i ramarri un girone di ritorno che sta diventando un incubo. Dopo 4 punti fatti nelle ultime due partite è arrivata la brutta sconfitta di Reggio Emilia che ha rimesso tutto in discussione e InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Pordenone-Salernitana (martedì 4 maggio, ore 14): formazioni, quote, - TUTTOB1 : Il Mattino: 'Salernitana, sfida al Pordenone con Djuric nel motore' - salernonotizie : Verso Pordenone: per la Salernitana è già vigilia - Calciodiretta24 : Pordenone – Salernitana: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Pordenone – Salernitana: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Salernitana

Goal.com

Quella di oggi è già vigilia del prossimo turno di campionato. Domani alle 14in campo aper la terzultima di campionato in un match che vale una stagione. Castori, che causa Covid non sarà in panchina, recupererà Djuric: il bosniaco aveva saltato la sfida ...Ladovrà far visita al, che ha fortemente compromesso il suo cammino con la sconfitta maturata sul campo della Reggiana, alla luce della contemporanea vittoria dell'Ascoli sull'...La trentacinquesima giornata di andata del Campionato di Serie B 2020-2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni ...La brutta sconfitta a Reggio Emilia rimette in discussione la salvezza dei ramarri Serve mettersi al sicuro prima dello scontro diretto all’ultimo turno con il Cosenza ...