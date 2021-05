Poche mascherine e assembramenti: così la Milano nerazzurra ha festeggiato lo scudetto | VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano si è tinta di nerazzurro, ma le immagini che sono arrivate da Piazza Duomo rischiano di tingere la città meneghina di rosso tra un paio di settimane. Rosso come la zona del sistema a colori utilizzato per la gestione dell’emergenza sanitaria. La gioia irrazionale che muove il tifo calcistico, infatti, ha portato migliaia e migliaia di sostenitori dell’Inter a scendere in piazza e nelle vie del centro del capoluogo lombardo per festeggiare il 19° scudetto della loro storia. Un evento atteso da anni che ha portato a una grande festa in strada. Molti, però, hanno gridato e cantato a squarciagola (assembrati) la propria gioia come se non ci fosse una pandemia in corso. Ecco alcune immagini dei festeggiamenti Inter. Piazza Duomo questo pomeriggio #Inter19 #scudetto #Inter #Milano pic.twitter.com/qFe2wRbTYn — ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)si è tinta di nerazzurro, ma le immagini che sono arrivate da Piazza Duomo rischiano di tingere la città meneghina di rosso tra un paio di settimane. Rosso come la zona del sistema a colori utilizzato per la gestione dell’emergenza sanitaria. La gioia irrazionale che muove il tifo calcistico, infatti, ha portato migliaia e migliaia di sostenitori dell’Inter a scendere in piazza e nelle vie del centro del capoluogo lombardo per festeggiare il 19°della loro storia. Un evento atteso da anni che ha portato a una grande festa in strada. Molti, però, hanno gridato e cantato a squarciagola (assembrati) la propria gioia come se non ci fosse una pandemia in corso. Ecco alcune immagini dei festeggiamenti Inter. Piazza Duomo questo pomeriggio #Inter19 ##Inter #pic.twitter.com/qFe2wRbTYn — ...

Infinity_999 : Scusate, ma non era la Lombardia, quella 'civile'? Quella che guarda dall'alto in basso? Perché sarò io, ma in piaz… - bizcommunityit : Inter campione d’Italia, esplode la gioia dei tifosi: la folla invade piazza Duomo a Milano - ventus85 : Posso capire essere felici per la vincita del campionato dopo tanti anni ma non questi festeggiamenti in tempo di c… - gabpojer : RT @frabruno88: Lo scorso anno i napoletani sono stati attaccati da tutti dopo i festeggiamenti post vittoria coppa Italia. Oggi vedo solo… - frabruno88 : Lo scorso anno i napoletani sono stati attaccati da tutti dopo i festeggiamenti post vittoria coppa Italia. Oggi ve… -