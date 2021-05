Piazza Affari, l’ottava inizia con il segno più (Di lunedì 3 maggio 2021) Avvio di settimana positivo per la Borsa di Milano, spinta dall’ottimismo sul quadro macro portato dall’accelerazione delle campagne vaccinali. Sul Ftse Mib, che ha chiuso in rialzo dell’1,16% a 24.419,97 punti, sono solo due i titoli con il segno meno: STMicrolectronics (-1,43%) e Diasorin (-0,28%). Le performance migliori sono invece state registrate da Ferrari (+2,55%), da Exor (+2,2%) e da Unipol (+2,33%). Giornata decisamente positiva, in attesa dei conti trimestrali, anche per le azioni UniCredit, in aumento dell’1,85%. Incremento dell’1,08% per Enel dopo il via libera del board alla vendita del 10% di Open Fiber a CDP per 530 milioni. “Il perfezionamento della cessione del 10% del capitale di Open Fiber da Enel a CDPE, previsto entro la fine del mese di novembre 2021, è subordinato al contestuale perfezionamento della cessione del 40% del capitale di Open ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Avvio di settimana positivo per la Borsa di Milano, spinta dall’ottimismo sul quadro macro portato dall’accelerazione delle campagne vaccinali. Sul Ftse Mib, che ha chiuso in rialzo dell’1,16% a 24.419,97 punti, sono solo due i titoli con ilmeno: STMicrolectronics (-1,43%) e Diasorin (-0,28%). Le performance migliori sono invece state registrate da Ferrari (+2,55%), da Exor (+2,2%) e da Unipol (+2,33%). Giornata decisamente positiva, in attesa dei conti trimestrali, anche per le azioni UniCredit, in aumento dell’1,85%. Incremento dell’1,08% per Enel dopo il via libera del board alla vendita del 10% di Open Fiber a CDP per 530 milioni. “Il perfezionamento della cessione del 10% del capitale di Open Fiber da Enel a CDPE, previsto entro la fine del mese di novembre 2021, è subordinato al contestuale perfezionamento della cessione del 40% del capitale di Open ...

