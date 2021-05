Paura per Ubaldo Righetti, l’ex Roma colpito da un infarto (Di lunedì 3 maggio 2021) Ubaldo Righetti colpito da infarto mentre giocava a padel. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Roma – Ubaldo Righetti colpito da infarto mentre giocava a padel. Come riferito da Leggo, l’ex giocatore della Roma era impegnato in una partita con gli amici quando si è sentito male. Immediata la chiamata ai soccorsi e la decisione di ricoverarlo all’ospedale Sant’Andrea per verificare le sue condizioni. Massimo riserbo da parte dei familiari e dei medici, ma secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Il quadro clinico è monitorato ora dopo ora e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità. Chi è Ubaldo Righetti Nato a ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021)damentre giocava a padel. Le sue condizioni non sarebbero gravi.damentre giocava a padel. Come riferito da Leggo,giocatore dellaera impegnato in una partita con gli amici quando si è sentito male. Immediata la chiamata ai soccorsi e la decisione di ricoverarlo all’ospedale Sant’Andrea per verificare le sue condizioni. Massimo riserbo da parte dei familiari e dei medici, ma secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Il quadro clinico è monitorato ora dopo ora e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità. Chi èNato a ...

