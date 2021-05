Paura per l'ex Roma Righetti: malore durante una partita di padel (Di lunedì 3 maggio 2021) Attimi di Paura per Ubaldo Righetti, ex giocatore della Roma e attualmente opinionista per il canale tematico del club giallorosso. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il 58enne si sarebbe sentito male durante una partita di padel insieme agli amici. Potrebbe essersi trattato di un infarto. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi: ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 3 maggio 2021) Attimi diper Ubaldo, ex giocatore dellae attualmente opinionista per il canale tematico del club giallorosso. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il 58enne si sarebbe sentito maleunadiinsieme agli amici. Potrebbe essersi trattato di un infarto. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi: ...

