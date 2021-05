Nessuno conosceva questi due trucchi per conservare i biscotti

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sono ottimi per iniziare la giornata, magari inzuppandoli in una tazza fumante di tè o caffè. Non solo, visto che isi prestano anche per delle golose merende, oppure come spuntino utile a spezzare la fame a metà mattinata. Che siate amanti dei frollini, deisecchi oppure di quelli ripieni di crema, avete certamente il vostro momento preferito per sgranocchiarne un paio. Magari, se amate stare ai fornelli e dedicarvi a intense sessioni di pasticceria casalinga, siete quel tipo di persona che delizia amici e parenti con ricchi manicaretti appena sfornati. Ma comeal meglio queste piccole delizie, soprattutto se delicate come ifatti in casa? Continuate a leggere questo articolo per scoprire dueinfallibili a cui potreste non aver mai pensato! Le regole d’oro ...