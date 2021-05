Nessun nuovo contagio a Chieti nel fine settimana, ma il sindaco mette in guardia: 'Ancora attenzione' (Di lunedì 3 maggio 2021) La città di Chieti tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda il Coronavirus: nel fine settimana appena trascorso, in città non c'è stato Nessun nuovo contagio, mentre 10 persone sono guarite e 5 ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 3 maggio 2021) La città ditira un sospiro di sollievo per quanto riguarda il Coronavirus: nelappena trascorso, in città non c'è stato, mentre 10 persone sono guarite e 5 ...

