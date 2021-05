MotoGP | Quartararo salta test Jerez | controllo medico al braccio destro

(Di lunedì 3 maggio 2021) Proseguono le analisi mediche di Fabioal, dopo la sospetta sindrome compartimentale accusata nel corso del Gran Premio di Spagna di. El “Diablo” si è ritrovato da primo a 13° in pochi giri e a fine gara ha urlato di dolore. Oggi il pilota francese della Yamaha si sottoporrà a nuovi controlli e salterà iin programma aoggi, lunedì 3 maggio. Lo comunica la Yamaha. Stando a quanto riporta L’Equipesosterrà imedici in Francia. Non è esclusa una possibile nuova operazione dopo quella già sostenuta nel giugno 2019. SportFace.

