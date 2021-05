Monza – Lecce: in Tv e formazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) La 35esima giornata di Serie B si è appena conclusa ed è già ora di pensare alla prossima sfida. Una delle partite in programma per la 36esima giornata di cadetteria, è quella tra Monza e Lecce che si incontreranno martedì 4 maggio alle 14.00 allo stadio Brianteo. La partita verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Il Cittadella calpesta il Lecce: 1-3 al Via del Mare Monza – Lecce: come si presentano le squadre? Quella tra Monza e Lecce sarà una sfida tutta ai piani alti. La squadra guidata da mister Brocchi si trova al quarto posto mentre la formazione di Corini occupa la seconda posizione. Entrambe puntano alla Serie A e per questo per entrambe, le ultime sfide saranno cruciali. Il Monza ha giocato una stagione molto positiva: ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) La 35esima giornata di Serie B si è appena conclusa ed è già ora di pensare alla prossima sfida. Una delle partite in programma per la 36esima giornata di cadetteria, è quella trache si incontreranno martedì 4 maggio alle 14.00 allo stadio Brianteo. La partita verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Il Cittadella calpesta il: 1-3 al Via del Mare: come si presentano le squadre? Quella trasarà una sfida tutta ai piani alti. La squadra guidata da mister Brocchi si trova al quarto posto mentre la formazione di Corini occupa la seconda posizione. Entrambe puntano alla Serie A e per questo per entrambe, le ultime sfide saranno cruciali. Ilha giocato una stagione molto positiva: ha ...

