(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due righe, quattro emoji e soprattutto una foto che lo ritrae nel letto di un ospedale di Oporto. E’ così che Gabrieleha annunciato di essersisuperando un “primo step” prima di “ricominciare a spingere”, parole sue. L’intervento alla caviglia si è reso necessario dopo i tormenti degli ultimi mesi, ma è stato coperto dall’ennesimo – e sempre inspiegabile – velo di riserbo steso da società e staff tecnico sulla vicenda. Un rientro, quello di, annunciato più volte come ‘imminente’ nonostante i risaputi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. I tifosi hanno dovuto attendere un post di due righe, peraltro personale, per apprendere che la suapuò considerarsi terminata ormai già da diverso tempo. Per lui nell’anno solare in corso ...

anteprima24 : ** #Moncini risolve il mistero: si è operato, stagione finita ** -

Ultime Notizie dalla rete : Moncini risolve

ROMA on line

... al 71 l'azione del pareggio confezionato da Verde cheun rimpallo in area tra Montipò e ... Glik; Tello, Viola, Ionita (86 Caldirola), Hetemj, Improta; Caprari (77 Sau), Gaich (59). All.... cross dalla destra di Hetemaj, a Skorupski scivola via la palla e Violacon il tacco per ... A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello,, Gaich, Di Serio. Allenatore: Inzaghi ...Benevento – Due righe, quattro emoji e soprattutto una foto che lo ritrae nel letto di un ospedale di Oporto. E’ così che Gabriele Moncini ha annunciato di essersi operato superando un “primo step” pr ...Il Benevento è al bivio e ci è arrivato con le sue gambe. Contro l’Udinese la squadra di Inzaghi non può più sbagliare: continuare a rinviare l’appuntamento con la vittoria significherebbe sprofondare ...