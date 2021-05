CorriereCitta : Michela vince sul campo (e nella vita): la 24enne di Torvaianica sul podio a Napoli - RobertoScolla : Michela sempre al duello ? E vince pure … #leredita - outofpttrn : Frans: vince Michela: NOOOO *foto di Keith Urban* sempre loro su Twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Michela vince

ANSA Nuova Europa

in 55"19 eCastagna nei 1000m. corre in 4'13"92. A Ceprano (FR) nel pomeriggio di domenica ...la prova Master sui 5Km. il viterbese della Atletica Studentesca Andrea Milardi, Giancarlo ...in 55"19 eCastagna nei 1000m. corre in 4'13"92. A Ceprano (FR) nel pomeriggio di domenica ...la prova Master sui 5Km. il viterbese della Atletica Studentesca Andrea Milardi, Giancarlo ...Il signor Vincenzo Latella è uscito di casa il primo maggio e non è più rientrato: l’appello della figlia per ritrovarlo. È sparito da Boltiere, dove risiede, sabato 1 maggio intorno alle 15 e di lui ...Serie C, chi giocherà i playout? Ravenna accede alla fase finale, ma nel girone A è retrocessione in Serie D per tr club toscani.